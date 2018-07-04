Генпрокуратура викрила чиновників Мін’юсту на одержанні хабара у майже 200 тисяч гривень

Міністр юстиції сприяв правоохоронцям у викритті зловмисників.

Правоохоронцями викрито посадових осіб Міністерства юстиції України та їх пособника на одержанні хабара у розмірі майже 200 тис. гривень.

Як повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, за активного сприяння міністра юстиції України викрито та затримано одного із начальників управлінь Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін’юсту, заступника начальника цього ж управління та фізичну особу-пособника.

Вони вимагали та одержали неправомірну вигоду у розмірі майже 200 тис. грн за неперешкоджання у здійсненні діяльності одного з підприємств у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії. За їх наслідками особам буде оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) та обрано запобіжні заходи.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.