На Чернігівщині під час навчань загинув військовий-контрактник

Військовий загинув внаслідок порушення заходів безпеки. За фактом цієї події призначено службове розслідування.

У Чернігівській області сьогодні на полігоні під час навчань загинув військовослужбовець-контрактник.

Про це повідомило оперативне командування "Північ"на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Під час проведення навчань на одному з полігонів в Чернігівській області внаслідок порушення заходів безпеки загинув військовослужбовець військової служби за контрактом", - сказано у повідомленні.

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Управління оперативного командування “Північ” висловило співчуття родині загиблого військовослужбовця.

Раніше на Дніпропетровщині під час навчань на полігоні підірвалися троє нацгвардійців.