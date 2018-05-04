На Чернігівщині під час навчань загинув військовий-контрактник
21:19, 04 травня 2018Інциденти
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Військовий загинув внаслідок порушення заходів безпеки. За фактом цієї події призначено службове розслідування.
Загинув військовослужбовець військової служби за контрактом / фото zt-rada.gov.ua
У Чернігівській області сьогодні на полігоні під час навчань загинув військовослужбовець-контрактник.
Про це повідомило оперативне командування "Північ"на своїй сторінці у мережі Facebook.
"Під час проведення навчань на одному з полігонів в Чернігівській області внаслідок порушення заходів безпеки загинув військовослужбовець військової служби за контрактом", - сказано у повідомленні.
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Управління оперативного командування “Північ” висловило співчуття родині загиблого військовослужбовця.
Раніше на Дніпропетровщині під час навчань на полігоні підірвалися троє нацгвардійців.
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