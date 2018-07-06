Напад на табір ромів у Львові: троє із вісьмох підозрюваних залишаться за гратами (відео)

Апеляційний суд Львівщини залишив без змін запобіжний захід та не відпустив під домашній арешт ані двох неповнолітніх підозрюваних, ані 20-річного Андрія Тичка.

Суддів не розчулили. Троє з вісьмох підозрюваних у нападі на табір ромів залишаться за гратами.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Два місяці за ґратами залишатимуться щонайменше троє з вісьмох підозрюваних у нападі на табір ромів та вбивстві одного з поселенців. Апеляційний суд Львівщини залишив без змін запобіжний захід та не відпустив під домашній арешт ані двох неповнолітніх підозрюваних, ані 20-річного Андрія Тичка.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві у передмісті Львова напала на табір ромів. У результаті нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо постраждали: 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка.

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Поліція встановила 14 осіб, підозрюваних у нападі на ромське поселення у Львові. Вісім підозрюваних, серед яких один 20-річний і семеро 16-17-річних юнаків, були заарештовані.

25 червня голова СБУ Василь Грицак заявив, що до нападу на табір ромів під Львовом може бути причетна Росія.

У поліції повідомили, що проведуть комплекс превентивних профілактичних заходів з метою недопущення у майбутньому фактів нападу на осіб ромської національності.