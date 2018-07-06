У Слов'янську згорів Центральний ринок, є постраждалі (фото)

Постраждалих госпіталізували з попереднім діагнозом "отруєння чадним газом".

На Центральному ринку у місті Слав'янськ Донецької області сталася пожежа. Вогнем знищено перекриття на площі 117 кв. м, речі та побутова техніка колишнього використання

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Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій у Донецькій області, повідомлення про пожежу надійшло о 6.23. Рятувальники одразу виїхали на місце подіїї. О 7.02 пожежу було локалізовано, о 7.28 - ліквідовано.

"В результаті події постраждали дві людини, які самостійно звернулися по медиків та були госпіталізовані до Міської лікарні № 1 м. Слов’янськ із попереднім діагнозом отруєння чадним газом у задовільному стані", - повідомили у ДСНС.

Причини пожежі наразі не відомі.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня на території Національного музею народної архітектури та побуту України "Пирогово" у Києві сталася пожежа.