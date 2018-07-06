"Військові не винні": волонтер спростував версію Міноборони про причини вибуху «Молота»

За його словами, події з даними мінометом трапляються постійно.

На 120-міліметровий міномет «Молот», в результаті розриву якого загинули троє і постраждали дев'ятеро бійців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, регулярно скаржаться військовослужбовці.

Про це у Facebook написав відомий волонтер Мирослав Гай.

За його словами, події з цим мінометом трапляються постійно.

«Це вже навіть не третій випадок. Нам знову будуть розповідати, що було порушення правил безпеки, а за фактом на міномет скаржаться всі, хто з ним працював... Стріляли з мотузкою, так що подвійне заряджання виключається. Військові говорять про дефект ствола», — пише волонтер.

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Також волонтер зазначив, що на мінометі був встановлений радянський приціл, взятий з гармат на складах. Гай вважає, що цей факт треба розслідувати.

«До ворожки не ходи, незважаючи на вже кричущу кількість смертей, повісять всіх собак на порушення правил безпеки і ніхто з торговців смертю не сяде», — пише він.

Як повідомляв УНІАН, під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості. Трагедія трапилася сьогодні, 6 липня, о 05.55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою.

За попередніми даними, це відбулося в результаті розриву міномета.

Рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ навчання призупинено. Призначено службове розслідування причин трагічного випадку.

На час розслідування президент України розпорядився припинити використання цього виду мінометів.