"Військові не винні": волонтер спростував версію Міноборони про причини вибуху «Молота»

17:42, 06 липня 2018
Інциденти
336 0
Волонтер спростував версію Міноборони про причини вибуху «Молота» / фото УНІАН

На 120-міліметровий міномет «Молот», в результаті розриву якого загинули троє і постраждали дев'ятеро бійців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, регулярно скаржаться військовослужбовці.

Про це у Facebook написав відомий волонтер Мирослав Гай.

За його словами, події з цим мінометом трапляються постійно.

«Це вже навіть не третій випадок. Нам знову будуть розповідати, що було порушення правил безпеки, а за фактом на міномет скаржаться всі, хто з ним працював... Стріляли з мотузкою, так що подвійне заряджання виключається. Військові говорять про дефект ствола», — пише волонтер.

Читайте такожЖурналісти порахували випадки розриву мінометів на передовій (відео)

Також волонтер зазначив, що на мінометі був встановлений радянський приціл, взятий з гармат на складах. Гай вважає, що цей факт треба розслідувати.

«До ворожки не ходи, незважаючи на вже кричущу кількість смертей, повісять всіх собак на порушення правил безпеки і ніхто з торговців смертю не сяде», — пише він.

Як повідомляв УНІАН, під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості. Трагедія трапилася сьогодні, 6 липня, о 05.55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою.

За попередніми даними, це відбулося в результаті розриву міномета.

Рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ навчання призупинено. Призначено службове розслідування причин трагічного випадку.

На час розслідування президент України розпорядився припинити використання цього виду мінометів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибух міномета на Рівненському полігоні
Теги: #міномет Молот#вибух міномета