Смерть сина екс-нардепа у Києві: з'явилося відео з камер спостереження

Телефон переміщався ще кілька годин після загибелі власника.

З'явилося відео з камер спостереження, які зафіксували сина екс-нардепа Дмитра Ржавського незадовго до його загибелі у Києві 30 червня.

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"30 червня він поїхав по абрикоси, потім завіз родину додому, чмокнув дружину в щічку і поїхав сюди. А о третій годині дня, як сказали лікарі, він вже загинув. Грошей тут Діма особливих не тримав. Жив нормальним життям, не заробляв великих грошей, дорогих машин не мав. Звичайна сім'я, четверо дітей. Будував невеликий будинок", — розповів "Обозревателю" Олександр Ржавський.

На відео, наданому родичами загиблого, можна побачити, що телефон переміщався ще кілька годин після загибелі власника.

Зазначимо, спочатку у поліції називали основною версією того, що сталося, самогубство.

2 липня повідомлялося, що старшого сина екс-нардепа Олександра Ржавського Дмитра знайшли мертвим. Тіло бізнесмена виявили на території бази, яку орендує його фірма "Бліц-інвест", що займається виробництвом гідроізоляційних матеріалів. У чоловіка було перерізане горло і вени. Поруч лежав зламаний канцелярський ніж.

Олександр Ржавський - політичний діяч, кандидат у президенти України у 1999 та 2004 роках, депутат Верховної Ради України III скликання. Голова Всеукраїнського політичного об'єднання "Єдина родина". Президент Всеукраїнського благодійного фонду "Єдність".