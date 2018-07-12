У Кропивницькому між ветеранами АТО і "тітушками" сталися сутички через кіоск на квітнику (відео)

Завадити демонтажу кіоска намагалися невідомі молодики спортивної статури, почалися сутички.

Демобілізовані бійці у Кропивницькому вирішили силоміць знести кіоск, побудований просто на квітнику.

Читайте такожУ Львові АТОшники навідалися до блогера, який писав про "громадянську війну" в Україні (фото, відео)

Як йдеться в сюжеті ТСН, проти спорудження цього МАФу протестували місцеві жителі, адже власники використали як фундамент парапет квітника. Тоді протест результатів не дав, бо усі дозволи на спорудження кіоску власники невідомим чином отримали. Відтак активісти, озброївшись болгарками, почали пиляти ятку. Завадити цьому намагалися невідомі молодики спортивної статури. Почалися сутички.

Тепер правоохоронці вивчають, чи законно кіоск стоїть на газоні.