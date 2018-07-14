Смертельна п'яна ДТП на Закарпатті: голову РДА відсторонили від посади

Неділю, 15 липня, оголошено на Перечинщині Днем жалоби, скасовано проведення фестивалю лемківської культури.

Голова Перечинської районної держадміністрації Віктор Олефір, який у нетверезому стані скоїв наїзд на двох жінок, написав заяву на звільнення і відсторонений від посади.

Про це повідомляється на сайті голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

«Голова РДА написав заяву на звільнення, відсторонений із посади, у Київ направлені матеріали на його звільнення», - йдеться в повідомленні.

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Голова Закарпатської ОДА оголосив у неділю на Перечинщині День жалоби.

«Голова облдержадміністрації Геннадій Москаль своїм розпорядженням скасував щорічний фестиваль лемківської культури «Лемківська ватра». Фестиваль мав відбутися в неділю, 15 липня, в с. Ворочово на Перечинщині», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня близько 22.30 голова Перечинської РДА Віктор Олефір, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Jeep Cherokee, скоїв у Перечині на вул. Жовтневій наїзд на двох жительок міста, одна з них (віком 56 років) померла від отриманих травм, інша (71 рік) – в реанімації.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, автомобіль поміщено на спецмайданчик поліції.