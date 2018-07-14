В Одеській області в ДТП загинула дитина і постраждали кілька дорослих - очевидці

За інформацією користувачів соцмереж, НП сталася на Київській трасі в районі населеного пункту Дачне.

В Одеській області в дорожньо-транспортній події постраждали кілька дорослих і загинула дитина.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомляють очевидці НП.

Зокрема, стверджується, що на Київській трасі в районі населеного пункту Дачне в лісосмугу «вилетів» легковий автомобіль білоруської реєстрації.

Повідомляється про загибель дитини, якій на вигляд менше 10 років.

За деякими даними, автомобіль перебував на узбіччі дороги, а в нього врізалася вантажівка, що їхала трасою.

У поліції цю інформацію поки що не коментують.