В Одеській області в ДТП загинула дитина і постраждали кілька дорослих - очевидці
20:09, 14 липня 2018Інциденти
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За інформацією користувачів соцмереж, НП сталася на Київській трасі в районі населеного пункту Дачне.
Повідомляється про загибель дитини, якій на вигляд менше 10 років \ фото УНІАН
В Одеській області в дорожньо-транспортній події постраждали кілька дорослих і загинула дитина.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомляють очевидці НП.
Зокрема, стверджується, що на Київській трасі в районі населеного пункту Дачне в лісосмугу «вилетів» легковий автомобіль білоруської реєстрації.
Повідомляється про загибель дитини, якій на вигляд менше 10 років.
За деякими даними, автомобіль перебував на узбіччі дороги, а в нього врізалася вантажівка, що їхала трасою.
У поліції цю інформацію поки що не коментують.
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