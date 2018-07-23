У Житомирі обвалилася стеля в житловому будинку: рятувальники евакуювали людей (фото)

Фахівці ДСНС евакуювали мешканців будинку із інших 24-х кімнат, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

У Житомирі в колишньому гуртожитку обвалилася стеля в одній з кімнат, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Повідомлення про те, що в двоповерховому багатоквартирному житловому будинку стався обвал стелі, надійшло до Служби порятунку «101» 22 липня близько 16:00.

Читайте такожВ Одесі квартира в одноповерховому житловому будинку провалилася у підвал (фото)

По прибуттю на місце події рятувальників з’ясувалося, що стеля впала в одній із кімнат на другому поверсі колишнього гуртожитку. На момент обвалу господарка перебувала всередині. На щастя жінка встигла вибігти у коридор.

Фахівці ДСНС евакуювали мешканців будинку із інших 24-х кімнат.

Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Трьох жителів зруйнованої квартири тимчасово поселено у готелі «Житомир». На ранок 23 липня запланований огляд комісією даної будівлі для подальшого вирішення проблеми.

На місці події працює оперативна група міськвиконкому, національної поліції та Управління ДСНС України у Житомирській області.