У Маріуполі автівка на "єврономерах" в ході погоні протаранила ворота біля будівлі СБУ і поїхала - ЗМІ (фото)

Тараном зірвані з петель обидві стулки воріт з боку шахового клубу і разом з навісами зірвана одна стулка воріт на протилежній стороні двору СБУ.

Сьогодні вранці водій на машині з литовськими номерами протаранив двоє воріт у дворі СБУ на вулиці Архітектора Нільсена в Маріуполі.

Як повідомляє місцеве видання MRPL.CITY, інцидент стався близько 04:10.

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«Volkswagen, імовірно Golf, на швидкості пронісся крізь подвір'я Управління Служби безпеки України в Донецькій області, ховаючись від переслідування поліції. При тарані від автомобіля відлетів значок, який вказує на марку транспортного засобу. Також повідомляється, що пізніше даний автомобіль бачили в Лівобережному районі міста, але затримати його не вдалося», – пише видання.

Кореспондент видання з'ясував, що тараном зірвані з петель обидві стулки воріт з боку шахового клубу і разом з навісами зірвана одна стулка воріт на протилежній стороні двору СБУ. Там наразі встановлено тимчасове загородження з попереджувальним знаком. На території розташування будівель обласного та міського управлінь Служби безпеки посилена охорона.

У поліції та СБУ ситуацію поки не прокоментували.