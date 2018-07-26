У поліції розповіли подробиці стрілянини в ресторані у центрі столиці (фото)

Стрілянина сталася внаслідок конфлікту між двома компаніями.

Вранці, 26 липня, у Печерському районі столиці в ресторані на бульварі Лесі Українки сталася стрілянина.

За словами адміністрації та відвідувачів закладу, між двома компаніями відбувся конфлікт, внаслідок якого один з чоловіків зробив кілька пострілів. Після цього всі фігуранти події вибігли на вулицю та втекли, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

На місці події поліцейські знайшли дві гільзи, а також предмет, схожий на пістолет.

Наразі поліція опитує свідків та вивчає відео з камер спостереження, щоб встановити усіх учасників конфлікту.

Зазначається, що подія належним чином зареєстрована, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва в ресторані на бульварі Лесі Українки сталася стрілянина. Стріляли на веранді ресторану близько 11:00.