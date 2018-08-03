З'явилися фото військових, які жорстоко вбили свого товариша по службі на Харківщині

Вбивці товариша по службі потрапили до батальйону трохи більше місяця тому.

У мережі оприлюднили фото двох військових, які жорстоко вбили бійця батальйону "Донбас-Україна", після чого викинули його тіло у каналізаційний колектор.

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Світлини оприлюднив на своїй сторінці у Facebook боєць батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко з позивним "Філін".

Він зазначив, що вбивці товариша по службі потрапили до батальйону трохи більше місяця тому.

"Майже чотири роки батальйон "Донбас-Україна", продовжуючи справу славетного добровольчого батальйону "Донбас", своєю наполегливою бойовою працею заробляв власне ім'я і авторитет... Нажаль, в нас сталась трагедія з вини двох покидьків (на фото), що випадково, трохи більше як місяць, опинились у нашому підрозділі. Але це не є закономірністю, скоріше трагічною випадковістю. Ми зробили необхідні висновки і не допустимо такого в подальшому", - написав "Філін".

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Лозовій Харківської області знайшли труп 23-річного військовослужбовця батальйону «Донбас Україна». Тіло загиблого знайшли у каналізаційному колекторі на території військової частини.

Пізніше стало відомо, що його вбили двоє товаришів по службі, з якими у загиблого був конфлікт.