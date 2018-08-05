У Львові двоє підлітків втекли з притулку для неповнолітніх (фото)

Двоє хлопців втекли із закладу близько 1-ї години ночі.

Правоохоронці розшукують двох парубків, які в ніч на 5 серпня самовільно покинули притулок для неповнолітніх на вулиці Левандівській у Львові.

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Про це у Facebook повідомив депутат Львівської міськради, голова ГО «Варта1» Ігор Зінкевич. За його словами, підлітки втекли близько 1-ї години ночі.

Депутат навів імена на особливі прикмети юнаків:

«1. Поліщук Владислав Сергійович 11.11.2000 року народженя.

Одягнений в чорні спортивні штани чорна футболка з надписом «АIRO», чорні кросівки з білою підошвою, ріст 180 см. , волосся русяве, має тату на правій руці.

2. Кіпер Генадій Андрійович 12.10.2001 року народження. Одягнений в чорні джинси, чорна футболка з сірими полосами, темно сірі кросівки, ріст 165 см., худий з темним волоссям», – вказав він.

Громадян, що можуть знати теперішнє місцезнаходження неповнолітніх, просять звернутись до правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня стало відомо, у місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у 10 вихованців під час моніторингового візиту виявили сліди побиття та крові на одягу. Троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи.