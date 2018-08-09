На трасі Київ-Харків сталася моторошна ДТП: загинула жінка, двоє дітей у лікарні (фото)

19:09, 09 серпня 2018
Інциденти
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Унаслідок аварії постраждали двоє дітей / фото pl.npu.gov.ua

В ДТП зіткнулися автомобілі Skoda (під керуванням 79-річного чоловіка)та "ВАЗ Калина" (за кермом перебував 32-річний чоловік), які рухалися у попутному напрямку з Києва, повідомили у прес-службі поліції Полтавщини. 

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"Унаслідок зіткнення від отриманих тілесних ушкоджень на місці події загинула пасажир ВАЗа  - 30-річна мешканка Дніпропетровської області. Двоє неповнолітніх пасажирів віком 10 та 6 років із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

фото pl.npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, у Синельниківському районі Дніпропетровської області автобус Mercedes зіткнувся з легковим автомобілем Opel. Внаслідок інциденту постраждали 15 осіб.

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Теги: #смерть#діти#жінка#ДТП