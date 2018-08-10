Справу харківських поліцейських, які вибивали з жінки зізнання в лісі, направили до суду

За даними слідства, на початку січня цього року 28-річний старший лейтенант поліції викликав у приміщення дільничного пункту 34-річну жінку, яку підозрювали у крадіжці мобільного.

Прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт відносно майора та старшого лейтенанта поліції за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів за попередньою змовою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківщини.

За даними слідства, на початку січня цього року 28-річний старший лейтенант поліції викликав до приміщення дільничного пункту 34-річну жінку, яку підозрювали у крадіжці мобільного.

Читайте такожУ поліції назвали можливу причину ДТП з 10-ма загиблими на Житомирщині

Повідомляється, що напередодні з відповідною заявою до правоохоронців звернувся харків'янин, якій розповів, що під час святкування дня народження у нього пропав мобільний телефон і він підозрює, що його вкрала саме ця жінка, проте відповідних фактів не надав.

"Жінка пояснила правоохоронцям, що не брала телефон і не знає, хто це зробив. Однак поліцейські вирішили змусити її зізнатися і тим самим підвищити показники розкриття злочинів", - йдеться у повідомленні.

"Коли зрозуміли, що психологічний тиск на жінку не діє, 34-річний майор руками і ногами почав лупцювати "підозрювану". Проте вона все одно відмовлялася визнати вину у крадіжці", - додали у прокуратурі.

Зазначається, що після цього поліцейські забрали її мобільний телефон, посадили у машину та вивезли до лісосмуги поблизу кільцевої дороги Харкова, де погрожуючи її роздягти, надіти кайданки та залишити в безпорадному стані, вони продовжували вимагати зізнатися у злочині.

У відомстві повідомили, що врешті-решт 34-річна жінка погодилася визнати себе винною.

Крім того у прокуратурі додають, що ще одна аналогічна справа, у якій той самий майор є підозрюваним у "вибиванні" зізнань зі студентів аерокосмічного університету, вже знаходиться на розгляді суду.

Наразі на вимогу прокуратури правоохоронці відсторонені від займаних посад.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.