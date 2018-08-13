В Одесі зловмисник без причин побив сім жінок, у тому числі вагітну: у поліції розповіли про хід розслідування

Затриманому оголошено про підозру у нанесенні легких тілесних ушкоджень, після отримання результатів експертиз можлива зміна статті на більш тяжку.

В Одесі розпочато розслідування за фактом побиття зловмисником у центрі міста семи жінок, в тому числі вагітної.

Як повідомив УНІАН радник начальника регіонального главку Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, мова йде про молодого чоловіка, який 11 серпня побив жінок в історичній частині Одеси.

«Громадянин в неадекватному стані наніс побої випадковим жінкам, які опинилися на його шляху. Особу було затримано та доставлено до Приморського відділу поліції, де встановили його анкетні дані, направили на примусову медичну експертизу і оголосили підозру у вчиненні злочину», - повідомив Форостяк.

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Він уточнив, що підозру оголошено за ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Однак після отримання результатів експертиз, які повинні пройти постраждалі з приводу отриманих тілесних ушкоджень, можлива зміна статті ККУ на більш тяжку.

Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Форостяк уточнив, що, за попередніми даними, потерпілих – до семи осіб.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в центрі Одеси зловмисник побив сім жінок, в тому числі вагітну.

Як повідомила УНІАН одна з потерпілих Оксана Садиченко, напад на неї було скоєно на перетині вулиць Рішельєвській і Малої Арнаутської. Зокрема, молодий чоловік вдарив її в область сонячного сплетіння.

Іншу потерпілу він вдарив ліктем в обличчя, вона впала і вдарилася об бордюр, у третьої – зламаний ніс. Ще одна жінка отримала удар в обличчя, а вагітна жінка – удар ліктем в живіт.

Затримали зловмисника кілька чоловіків (супутники деяких потерпілих та випадкові очевидці), які передали його поліції.

Нападник - Размік Карапетян, 1993 року народження, який перебував, за попередніми даними, під впливом наркотичної речовини. Він ішов вулицями і бив усіх підряд жінок.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі два титулованих спортсмена без причин побили шістьох перехожих.