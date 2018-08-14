"Згоріли навіть труси": у Києві провідник поїзда вижив після удару струмом у 36 тисяч вольт - ЗМІ (відео)

17:12, 14 серпня 2018
Інциденти
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Провідник отримав розряд у 36 тис. вольт / Скріншот

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"У чоловіка згорів весь одяг й навіть труси. Але народився він у сорочці, вижив. Його госпіталізували. Деталі незрозумілого інциденту з'ясовуються", - пише на своїй сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.

Як повідомляв УНІАН, у Городецькому районі Львівської області 44-річний чоловік загинув від удару струмом під час риболовлі.

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Теги: #Київ#струм