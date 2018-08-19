Оприлюднено відео, на якому ЗРК «Бук» таранить столичний бізнес-центр

На тротуарі поруч з місцем зіткнення перебували близько десятка людей, які спостерігали за технікою.

Очевидці ДТП із зенітно-ракетним комплексом «Бук», який напередодні в'їхав в будівлю київського бізнес-центру Astarta, опублікували в мережі відео інциденту.

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На ньому можна бачити, як після репетиції параду до Дня незалежності по вулиці слідує колона військової техніки. Одна з установок «Бук» не вписується у поворот та в'їжджає в стіну будівлі.

Зазначимо, що інцидент міг завершитися трагічно. На тротуарі поруч з місцем зіткнення перебували близько десятка людей, які спостерігали за технікою.

Нагадаємо, ввечері 18 серпня на вулиці Ярославській в Києві зенітна установка «Бук», яка брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будинок бізнес-центру.