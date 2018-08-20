Потоп у Києві: дощі повалили 300 дерев та пошкодили 8 опор електропередач

Влада Києва заявляє, що роботу на попередження можливих наслідків «залпових» злив визначено пріоритетною.

Влада Києва заявляє, що визначила роботу на попередження можливих наслідків «залпових» злив пріоритетною, оскільки вони будуть регулярними через зміну клімату на планеті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«За результатом трьох злив, які ми мали протягом тижня, вже можна робити якісь тактичні висновки як загальні, так і певні. Наші консультації з метеорологами говорять про те, що відбувається зміна клімату на планеті, і Україна – не виключення. Тут такі «залпові» зливи не будуть якоюсь надзвичайною подією. Ми повинні готуватися до того, що це буде регулярно, і що це буде ознака літньої пори», - заявив Пантелеєв.

«Тому ми будемо визначати проблему зливових стоків як пріоритетну для міста. Зараз оперативно ліквідовуються наслідки, але треба працювати на випередження, готуватись системно», - наголосив він.

Зокрема, за його поясненням, наразі визначено найбільш проблемні місця в столиці, і там треба виконувати роботу з модернізації системи прийняття стоків, з розширенням потужностей.

«Тому що основна проблема, яку ми бачимо – неспроможність систем прийняття зливостоками такої кількості води. Це очевично було як на Хрещатику, так і в інших місцях», - переконує Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, для оперативного реагування на наслідки негоди місто залучає на сьогодні 50 одиниць техніки і 100 працівників рятувальних служб, а також 1 тис. працівників комунальних служб і близько 300 одиниць техніки цих служб.

«Але тут вже потрібні інші, інжерено-констуркторські підходи. Таким чином маємо дуже серйозну роботу, яка повинна попередити такі ситуації, які сьогодні є. Тому що наслідки, як ми бачимо, дуже серйозні», - сказав Пантелеєв.

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Так, за його інформацією, за тиждень в Києві повалено 300 дерев, 500 дерев пошкоджено, зруйновано 8 опор електропередач.

«Ми не говоримо вже про підтоплені автомобілі, про дрібні пошкодження тротуарів. Негода має дуже серйозну силу, щоб їй протистояти потрібно відповідні технологічні, організаційні підходи, відповідні ресурси і засоби», - сказав Пантелеєв.

Він повідомив, що у зв’язку з підтопленнями приміщень під час злив, зокрема, паркінгів у ТРЦ, міська влада спільно з службами ДСНС проведе перевірку аналогічних об’єктів на предмет їхньої спроможності протистояти стихії.

«Будуть зроблені відповідні висновки, надані рекомендації власникам, управляючим торгівельними центрами для того, щоб не допустити серйозних пошкоджень і не допустити, щоби люди були в небезпеці», - сказав Пантелеєв.

Щодо конкретно затоплення приміщень ТЦ «Гулівер» на Спортивній площі, 1а, він поінформував, що там досі йде відкачка води з будівлі.

«ТЦ «Гулівер став фактично єдиною перепоною на шляху гірської річки – так без перебільшення можна назвати той потік води, який рухався з Бульвару Лесі Українки», - зазначив заступник голови КМДА.