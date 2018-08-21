Автомат, гвинтівка і пістолети: у будинку нападника на Харківську міськраду поліція виявила арсенал зброї

У помешканні зловмисника також виявлено верстат для виготовлення боєприпасів та зброї.

У Харкові в будинку нападника на міськраду Олександра Пояркова виявили арсенал стрілецької зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП України в Харківській області Олег Бех.

За його словами, під час слідчих дій в будинку, де виявили тіло дружини нападника, правоохоронці також знайшли та вилучили велику кількість зброї та боєприпасів: автомат з коліматорним прицілом, 4 пістолети, гвинтівку з оптичним прицілом, 7 споряджених патронами магазинів, 230 патронів калібру 9 мм, банку з порохом та металевою стружкою, а також професійний станок для виготовлення патронів та зброї.

Бех зазначив, що верстат для виготовлення боєприпасів та зброї стояв біля ліжка подружжя та був накритий тканиною, тому про його наявність гості не знали.

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Він також висловив переконання, що дружина Пояркова знала про те, що чоловік виготовляв зброю. На цей час арсенал вилучено та направлено на дослідження. Правоохоронці встановлюють, для чого Пояркову було потрібно стільки зброї, а також можливість використання цієї зброї під час скоєння інших злочинів на території України. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину. Поліцейські, які прибули за викликом, побачили біля будівлі пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним.

Унаслідок стрілянини було поранено поліцейського. Патрульні знешкодили нападника. Поліцейський, який дістав травми унаслідок стрілянини, помер у лікарні. Охоронця прооперували, його стан тяжкий.

За фактом подій біля Харківської міськради відкрито три кримінальні провадження.

За даними поліції, нападник під час скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Сьогодні начальник ГУ НП України в Харківській області Олег Бех назвав ім’я нападника. Ним виявився 47-річний безробітний слюсар-рихтувальник Олександр Поярков.

Також ввечері 20 серпня у будинку, де проживав нападник, з численними вогнепальними пораненнями виявили тіло його дружини.