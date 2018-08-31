"Хоч десь ями самоліквідувалися": у Києві посеред дороги перекинулася фура з асфальтом (фото, відео)

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На Дніпровській набережній у Києві посеред дороги перекинулася фура зі "свіжим" асфальтом.

Вміст вантажівки висипався прямо на дорогу, повідомляється у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.

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"Хтось сьогодні залишився без асфальту: перекинулася фура на Дніпровській набережній у Києві. Посеред дороги остигає "свіженький" асфальт", - йдеться у повідомленні.

Що стало причиною аварії, поки невідомо. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На місці присутня патрульна поліція. Очікують спецтехніку, щоб поставити фуру на місце і ліквідувати наслідки аварії.

"Хоч десь ями самоліквідувалися", "Буде лежачий поліцейський", "Трамплін можна буде зробити", - жартують у коментарях користувачі Facebook.

Як повідомляв УНІАН, під Дніпром вантажівка влетіла в автобус, постраждали 16 осіб.