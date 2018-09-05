На Луганщині затримали "підривника" школи, який вимагав переписати історію України (фото)

На запитання поліцейських, де бомба, чоловік відповів, що вона у нього "в голові".

У Лисичанську Луганської області чоловік погрожував підірвати школу, вимагаючи переписати історію України.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Сьогодні, о 08.00, до Лисичанської школи-мистецтв увірвався чоловік і заявив, що у нього бомба й граната, та він підірве школу, якщо йому не приведуть людину, яка перепише історію України», - зазначила вона.

Погукай додала, що зі школи евакуювали директора та завуча. Дітей у школі не було, бо учбовий процес мав розпочатися о 9 годині ранку. На території Лисичанська ввели спеціальний план «Заручник», перекрили виїзди з міста. Група захоплення знешкодила зловмисника – ним виявився 30-річний житель с. Титарівка Старобільського району, який втік з тубдиспансеру.

На запитання поліцейських, де бомба, чоловік відповів, що в голові.

Даний факт внесено до ЄРДР за статтею 259 («Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності») Кримінального кодексу України.

Раніше на залізничному вокзалі в Одесі було затримано іноземця, який погрожував підірвати потяг. Громадянина розшукували за вчинення злочину, пов'язаного з незаконним оборотом наркотиків.