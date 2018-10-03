ДТП з українськими туристами в Польщі: в крові водія виявили психотропні речовини (відео)

За даними експертів, в крові водія після аварії були виявлені сліди психотропних речовин, наркотиків або стимуляторів.

Водій туристичного автобуса з українцями, який у серпні потрапив у жахливу ДТП у Польщі, вилетівши з дороги і перекинувшись зі схилу, перебував під дією психотропних речовин.

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За даними експертів, в крові водія після аварії були виявлені сліди психотропних речовин, наркотиків або стимуляторів.

Тобто концентрація цих речовин за 8 годин до аварії, коли водій вирушив в рейс, була ще вище.