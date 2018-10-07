В Одесі знову стрілянина, є поранений

За попередньою інформацією, невідомі особи здійснили у бік перехожого постріл з пістолета Флобер.

Одеські правоохоронці встановлюють обставини стрілянини у центрі міста. В результаті інциденту один чоловік дістав поранення і був госпіталізований.

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Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, повідомлення про подію надійшло близько 12.45. За попередньою інформацією, невідомі особи здійснили у бік перехожого постріл з пістолета Флобер.

Зазначається, що внаслідок пострілу постраждалий, 1989 року народження, отримав непроникаюче травматичне поранення стегна. Його стан задовільний.

Наразі поліцейськими встановлено автомобіль, на якому втекли зловмисники. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Раніше повідомлялося, що 6 жовтня приблизно о 23:00 в Київському районі Одеси, на Люстдорфській дорозі, зловмисники стріляли в активіста громадської організації "Автомайдан Одеса".