Теракт у керченському коледжі: в організації вибуху підозрюють одного з учнів

Один з учнів незадовго до вибуху залишив у їдальні рюкзак.

Правоохоронні органи РФ підозрюють в організації вибуху в коледжі окупованої Керчі одного з його учнів.

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Про це повідомляє «РБК», посилаючись на джерело в МВС.

«Зі свідчень учнів стало зрозуміло, що один з учнів незадовго до вибуху залишив у їдальні рюкзак, — заявив журналістам співрозмовник, — також учні розповіли, що чули це цього юнака, що він проводить досліди з вибуховими речовинами».

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Попередньо було відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб.

Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Очевидці повідомляють про теракт та стрілянину перед вибухом.