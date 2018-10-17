Теракт у керченському коледжі: в організації вибуху підозрюють одного з учнів
15:00, 17 жовтня 2018Інциденти
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Один з учнів незадовго до вибуху залишив у їдальні рюкзак.
В МВС РФ шукають вірогідного організатора вибуху в Керчі / Telegram - Mash
Правоохоронні органи РФ підозрюють в організації вибуху в коледжі окупованої Керчі одного з його учнів.
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Про це повідомляє «РБК», посилаючись на джерело в МВС.
«Зі свідчень учнів стало зрозуміло, що один з учнів незадовго до вибуху залишив у їдальні рюкзак, — заявив журналістам співрозмовник, — також учні розповіли, що чули це цього юнака, що він проводить досліди з вибуховими речовинами».
Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Попередньо було відомо про 10 загиблих, постраждали не менше 50 осіб.
Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Очевидці повідомляють про теракт та стрілянину перед вибухом.
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