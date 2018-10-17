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СК РФ перекваліфікував справу про бійню в Керчі з теракту на "масове вбивство" - ЗМІ

15:49, 17 жовтня 2018
Інциденти
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Спочатку було порушено справу за статтею про теракт / фото kerch.fm

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Кількість загиблих, за останніми даними, – 18 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами. Пізніше з'явилася інформація про стрілка. Спочатку слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про теракт.

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Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі
Теги: #теракт#Керч