СК РФ перекваліфікував справу про бійню в Керчі з теракту на "масове вбивство" - ЗМІ
15:49, 17 жовтня 2018Інциденти
1746 0
Кількість загиблих, за останніми даними, – 18 осіб.
Спочатку було порушено справу за статтею про теракт / фото kerch.fm
Слідчий комітет РФ перекваліфікував справу про підрив бомби і стрілянину в коледжі окупованої Керчі з теракту на масове вбивство.
Читайте такожВстановлено особу терориста, який влаштував вибух в Керчі
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Кількість загиблих, за останніми даними, – 18 чоловік.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами. Пізніше з'явилася інформація про стрілка. Спочатку слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про теракт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі