СК РФ перекваліфікував справу про бійню в Керчі з теракту на "масове вбивство" - ЗМІ

Кількість загиблих, за останніми даними, – 18 осіб.

Слідчий комітет РФ перекваліфікував справу про підрив бомби і стрілянину в коледжі окупованої Керчі з теракту на масове вбивство.

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Кількість загиблих, за останніми даними, – 18 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами. Пізніше з'явилася інформація про стрілка. Спочатку слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про теракт.