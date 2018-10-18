Бійня в керченському коледжі: почалася евакуація поранених по містах
10:17, 18 жовтня 2018Інциденти
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Загалом унаслідок масового вбивства в Керчі в коледжі загинули 20 осіб, включаючи самого стрільця Владислава Рослякова.
Ілюстрація REUTERS
У Керчі почалася евакуація по містах поранених внаслідок вибуху та стрілянини в коледжі.
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Про це в Телеграм-каналі повідомляє Mash. "11 найважчих пацієнтів забере Москва, сімох - Краснодар, п'ятьох - Сімферополь", - йдеться у повідомленні.
Загалом у лікарнях перебувають 44 людини. 12 відпустили лікуватися додому.
Як повідомляв УНІАН, близько полудня 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі стався вибух, а за ним - стрільба.
Кримінальну справу, порушену за статтею «теракт», перекваліфікували на статтю «умисне вбивство». У Криму оголосили триденну жалобу.
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