Бійня в керченському коледжі: почалася евакуація поранених по містах

Загалом унаслідок масового вбивства в Керчі в коледжі загинули 20 осіб, включаючи самого стрільця Владислава Рослякова.

У Керчі почалася евакуація по містах поранених внаслідок вибуху та стрілянини в коледжі.

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Про це в Телеграм-каналі повідомляє Mash. "11 найважчих пацієнтів забере Москва, сімох - Краснодар, п'ятьох - Сімферополь", - йдеться у повідомленні.

Загалом у лікарнях перебувають 44 людини. 12 відпустили лікуватися додому.

Як повідомляв УНІАН, близько полудня 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі стався вибух, а за ним - стрільба.

Кримінальну справу, порушену за статтею «теракт», перекваліфікували на статтю «умисне вбивство». У Криму оголосили триденну жалобу.