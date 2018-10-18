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Бійня в керченському коледжі: почалася евакуація поранених по містах

10:17, 18 жовтня 2018
Інциденти
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Ілюстрація REUTERS

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Про це в Телеграм-каналі повідомляє Mash. "11 найважчих пацієнтів забере Москва, сімох - Краснодар, п'ятьох - Сімферополь", - йдеться у повідомленні.

Загалом у лікарнях перебувають 44 людини. 12 відпустили лікуватися додому.

Як повідомляв УНІАН, близько полудня 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі стався вибух, а за ним - стрільба.

Кримінальну справу, порушену за статтею «теракт», перекваліфікували на статтю «умисне вбивство». У Криму оголосили триденну жалобу.

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Теги: #Крим#вбивство#Керч