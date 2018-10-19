На Полтавщині відомого журналіста облили фекаліями (фото)

На Дмитра Гнапа вилили ціле відро нечистот, журналісти заявляють, що поліція на це не відреагувала.

На Полтавщині облили нечистотами відомого журналіста і громадського активіста Дмитра Гнапа.

Про це він написав у Facebook. "Чудовий ранок, друзі. Сесія Полтавської облради зустрічає нас "титушками" і відром нечистот. Депутати забарикадувалися всередині і збираються продовжити дерибан газових родовищ. Намагаємося пройти в зал засідань, щоб перешкодити мерзотникам красти", – зазначив Гнап.

Крім цього, на місці події була також журналістка видання "Новое время" Христина Бердинських, яка зазначила, що правоохоронці під час нападу нічого не зробили.

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"Я у Шишаках Полтавської області, де сьогодні відбудеться сесія облради. На сесії депутати будуть затверджувати видачу газових ліцензій. Дмитра Гнапа, який приїхав на сесію, тільки що титушки облили відром лайна. Навколо купа поліції. Жоден поліцейський не реагував", - заявила вона в Facebook.

Раніше депутати від БПП Сергія Капліна облили фекаліями.