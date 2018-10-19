Масове вбивство в Керчі: п'ятеро студентів у важкому стані (відео)
12:43, 19 жовтня 2018Інциденти
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Їх окупаційна влада відправила спецрейсом в московську лікарню. В цілому, під наглядом медиків зараз 44 постраждалих.
Трагедія в Керчі: мінімум п'ятеро студентів коледжу знаходяться у важкому стані
Щонайменше п'ятеро студентів Керченського коледжу, які постраждали при масовому вбивстві, зараз у важкому і вкрай важкому стані.
Як повідомляється у сюжеті ТСН, їх окупаційна влада відправила спецрейсом в московську лікарню. В цілому, під наглядом медиків зараз 44 постраждалих.
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Як відомо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. У результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.
Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.
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Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі