Масове вбивство в Керчі: п'ятеро студентів у важкому стані (відео)

Їх окупаційна влада відправила спецрейсом в московську лікарню. В цілому, під наглядом медиків зараз 44 постраждалих.

Щонайменше п'ятеро студентів Керченського коледжу, які постраждали при масовому вбивстві, зараз у важкому і вкрай важкому стані.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, їх окупаційна влада відправила спецрейсом в московську лікарню. В цілому, під наглядом медиків зараз 44 постраждалих.

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Як відомо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. У результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.