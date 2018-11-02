Під Миколаєвом невідомі увірвались на олійний завод, побили охоронця та забрали 200 тисяч гривень з сейфа (фото)

Нападники демонтували камери відеоспостереження та зникли у невідомому напрямку.

У Баштанці Миколаївської області четверо невідомих здійснили зухвалий розбійний напад на олійний завод.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області, чоловіки побили охоронця, зв’язали його разом із жінкою-лаборантом, після чого розпиляли сейф й привласнили понад 200 тисяч гривень.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції 2 листопада близько четвертої ранку. Нападники демонтували камери відеоспостереження та зникли у невідомому напрямку.

Правоохоронці відкрили за вказаними фактами кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України «Розбій». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. Нападників шукають правоохоронці.

Раніше повідомлялось, що в центрі Києва невідомі пограбували квартиру, яку орендує глава проекту "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" Янош Законі.