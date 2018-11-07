ДСНС ліквідувала масштабну пожежу на маслозаводі під Одесою (фото, відео)

Загиблих або постраждалих немає, витоку шкідливих речовин також не зафіксовано.

Співробітники ДСНС ліквідували масштабну пожежу на заводі з переробки олії «Дельта Вілмар СНД» в Одеській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 6 листопада приблизно о 19.40 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Лиманському районі в селі Нові Білярі сталося загоряння в компресорній виробничого цеху комплексу ТОВ «Дельта Вілмар СНД» з перевантаження і переробки тропічних олій.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце виклику були автоматично спрямовані за підвищеним номером виклику.

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«Після прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів о 19.54 було встановлено інтенсивне горіння в компресорній зі швидким поширенням відкритого вогню на площу виробничого цеху. Адміністрацією заводу було здійснено евакуацію персоналу заводу. На місці пожежі організували штаб пожежогасіння і створили чотири оперативні ділянки», - розповіли в прес-службі.

Відзначається, що складність гасіння пожежі була обумовлена близьким розташуванням інших виробничих цехів, загрозою витоку аміаку і вибухів. З метою недопущення поширення вогню було проведено евакуацію цистерн з олією, розміщених на розташованій поряд залізничній колії.

В ході гасіння пожежі сталося руйнування металевих конструкцій перекриття між першим та другим поверхами і покрівлі споруди з подальшим розповсюдженням вогню.

«Завдяки своєчасним і професійним діям рятувальників пожежу було локалізовано о 22.40 на площі 1,5 тис. кв.м. і о 7.00 7 листопада ліквідовано. Витоку шкідливих речовин не зафіксовано», - наголосили в главку.

Загалом в ліквідації пожежі було задіяно 171 людину особового складу і 33 одиниці техніки, зокрема від ДСНС 134 людину особового складу і 24 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі встановлюється.

Довідка УНІАН. «Дельта - Вілмар СНД» - українсько-сингапурське підприємство, зареєстроване в Україні.

До структури компанії входить два заводи - один з переробки тропічних олій, інший - з переробки олійних культур, а також комплекс з перевалки рослинних олій у морському порту Южний. Всі підприємства розташовані в селі Нові Білярі, яке розміщене на екологічно чистій території за 30 км від Одеси.

Компанія здійснює свою діяльність на ринку харчової промисловості з 2004 роки і виробляє олієжирову продукцію й інгредієнти для виробників хлібобулочних, кондитерських виробів і молочних продуктів. Є одним з найбільших експортерів до Європи.