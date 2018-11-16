На Керченському мосту в ДТП потрапили понад 10 авто (відео)

За попередніми даними, причиною зіткнення автомобілів стали погані погодні умови і ожеледь.

На побудованому російськими окупантами Керченському мосту сталася ДТП, які паралізували рух в обидві сторони.

Як повідомляє Апостроф з посиланням на місцеві ЗМІ, інцидент стався ввечері 14 листопада.

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За попередніми даними, причиною зіткнення автомобілів стали погані погодні умови і ожеледь. Всього постраждало понад 10 машин. Про людські жертви не повідомляється.

У свою чергу, прес-секретар "ФКУ Управління доріг "Чорномор'я" Олександр Адзянов заявив місцевим ЗМІ, що на Кримському мосту в період з 1 по 15 листопада не сталося жодного ДТП.

"На роботах із зимового утримання автоподходу до Кримському мосту (з боку Краснодарського краю) задіяно 11 одиниць дорожньої техніки, превентивна обробка покриття протиожеледними матеріалами здійснюється на постійній основі у відповідності з поточною погодною обстановкою і метеопрогнозом», - сказав він.