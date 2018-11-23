У Чернівцях вантажівка посеред тротуару на смерть збила жінку

Водій вантажного автомобіля Mercedes завозив товар у місцеву крамницю. Виїжджаючи з території заднім ходом, чоловік наїхав на жінку-пішохода.

У Чернівцях вантажний автомобіль посеред тротуару здійснив наїзд на жінку-пішохода, внаслідок чого постраждала загинула на місці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні приблизно о 16.40 на тротуарі вулиці Героїв Майдану.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля Mercedes завозив товар у місцеву крамницю. Виїжджаючи з території заднім ходом, чоловік наїхав на жінку-пішохода.

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Постраждала внаслідок наїзду померла на місці.

Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група. У Нацполіції додали, що правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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