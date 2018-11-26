Кидалися палаючими шинами: на кордоні з Польщею сталася масова бійка (фото, відео)

Фура намагалася проїхати через протестувальників, через що активісти почали кидати в неї палючі шини.

На пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею сталася масова бійка між протестувальниками та водіями.

Люди почали кидатися шинами, а фура намагалася наїхати на активістів, які перекрили водію дорогу, повідомляє "Волинь 24".

Протягом 30-ти хвилин мітингарі пропускають по три вантажівки з обох сторін кордону. Однак один із водіїв вантажного автомобіля вирішив проїхати без черги. Такі дії обурили мітингувальників. Вони почали кидати в автомобіль шини та битися, а водій вигукував із автомобіля: «Я вас всіх поріжу!», повідомляє видання.

Відео Вася Барабан

Протягом п’яти хвилин поліція не втручалася, однак коли мітингувальники почали жбурляти у вантажівки палаючі шини, а вантажівка почала рухатися на людей – втрутився спецпідрозділ поліції.

Водію вантажівки вдалося вирватися через блокувальників та проїхати кордон, за ним поїхали й наступні п’ять вантажних автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада на Волині водії авто на єврономерах, які перекрили міжнародний пункт пропуску "Ягодин", оголосили безстрокову акцію протесту і палять шини.

25 набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.