"Хотів подивитися як горить": В Києві затримали чоловіка, що підпалив продуктовий магазин

Як повідомляє прес-служба Управління поліції охорони в Києві, сьогодні вранці в одному з продуктових магазинів, що на вулиці Саксаганського, спрацювала охоронна та пожежна сигналізація. За декілька хвилин наряд поліції охорони прибув на місце виклику.

Під’їжджаючи до магазину, правоохоронці помітили чоловіка, який стояв і дивився, як розгоряється полум’я в магазині. При появі поліцейського автомобіля чоловік намагався втекти, слідом за ним кинувся один з членів екіпажу наряду поліції охорони. Інший правоохоронець викликав пожежників та почав гасити вогонь. Невдовзі підозрюваного було затримано, а пожежу ліквідовано.

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30-річний затриманий попередньо свою причетність до скоєння підпалу підтверджує. Як він сам пояснив правоохоронцям, спочатку кинув у вітрину магазину цеглину, а потім пляшку з запалювальною сумішшю, попередньо запаливши її. Свої дії пояснив так: "Хотів подивитися як горить".

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Затриманого було доставлено до Шевченківського управління поліції для з’ясування усіх обставин події та винесення в відповідного процесуального рішення.