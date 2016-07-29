На Тернопільщині струмом вбило 29-річного чоловіка

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора в Теребовлянському районі.

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Встановлено, що місцевий житель у себе вдома проводив зварювальні роботи.

Проводи від зварювального апарату не були належним чином ізольовані. Як наслідок чоловік отримав смертельний розряд струму. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.