На Тернопільщині струмом вбило 29-річного чоловіка

14:09, 29 липня 2016
Інциденти
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На Тернопільщині внаслідок ураження струмом загинув 29-річний чоловік.

www.ferrito.ru

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора в Теребовлянському районі.

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Встановлено, що місцевий житель у себе вдома проводив зварювальні роботи.

Проводи від зварювального апарату не були належним чином ізольовані. Як наслідок чоловік отримав смертельний розряд струму. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

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