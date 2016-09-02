Смертельний наїзд вантажівки на групу велосипедистів під Києвом: прокуратура відкрила справу

Як повідомили у прес-службі прокуратури Київської області, 1 вересня на автодорозі «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» водій автомобіля DAF FT з напівпричепом, рухаючись в напрямку Києва, здійснив наїзд на групу з дев’яти велосипедистів, які рухались у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП один із велосипедистів, 2003 року народження, загинув на місці події. Інші отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та знаходяться у лікарні, троє з потерпілих – у тяжкому стані.

Наразі водія автомобіля, громадянина Болгарії, затримано. У нього взято кров на вміст алкоголю в організмі, найближчим часом йому буде оголошено про підозру та обрано запобіжний захід.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Під час досудового розслідування також буде вивчено правомірність дій викладачів Броварського вищого училища фізичної культури, які організували велосипедну прогулянку, повідомили у прокуратурі.