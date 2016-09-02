У Львові спалахнула потужна пожежа у старій військовій частині
22:21, 02 вересня 2016Інциденти
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У Львові спалахнула потужна пожежа у будинку на вулиці Мечникова, 16.
facebook.com/igor.zinkevych
Про це у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у спільноті "Варта1".
Горить стара військова частина прикордонників. Пожежу і стовпи диму видно звідусіль.
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У соціальних мережах поширюють чимало фото та відео із місця події. Боротьба із вогнем триває.
Як повідомляв УНІАН, 28 серпня у Львові сталася пожежа 28 серпня на проспекті Свободи, 26. Пожежа виникла у під'їзді чотирьохповерхового житлового будинку.
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