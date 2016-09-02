У Львові спалахнула потужна пожежа у старій військовій частині

22:21, 02 вересня 2016
Інциденти
812 0

У Львові спалахнула потужна пожежа у будинку на вулиці Мечникова, 16.

facebook.com/igor.zinkevych

Про це у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у спільноті "Варта1".

Горить стара військова частина прикордонників. Пожежу і стовпи диму видно звідусіль.

Читайте такожВ Одесі на автостоянці згоріли п'ять гаражів (відео)

У соціальних мережах поширюють чимало фото та відео із місця події. Боротьба із вогнем триває.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня у Львові сталася пожежа 28 серпня на проспекті Свободи, 26. Пожежа виникла у під'їзді чотирьохповерхового житлового будинку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter