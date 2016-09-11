У Харкові скоєно збройний напад на колишнього бійця батальйону "Айдар" Максима Копилова.

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Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

За даними поліції, за фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці перевіряють, чи причетний до нападу військовослужбовець з батальйону "Донбас". Слідчі направили у військове формування відповідний запит. Якщо ця інформація підтвердиться, то справу буде передано до військової прокуратури.

У коментарі УНІАН дружина постраждалого Ія Копилова повідомила, що напад стався вчора, 10 вересня, близько 17:00 поблизу багатоповерхівки, де мешкає подружжя. Нападник перед тим приїхав до будинку та почав трощити вікна квартири Копилова, яка знаходиться на першому поверсі. Після цього зловмисник біля будинку побачив чоловіка, який повертався додому, та напав на нього з ножем. За словами жінки, нападник також планував використати автомат, який був у автомобілі, однак застосувати зброю йому завадив товариш Копилова, який був поруч. Внаслідок нападу Копилов отримав порання, його прооперовано.