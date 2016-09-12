В Кам'янському згоріла квартира у 9-поверхівці, врятовано 11 людей

10:28, 12 вересня 2016
Інциденти
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На вихідних у місті Кам'янське (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області пожежники ліквідували пожежу, що виникла у квартирі 9-поверхівки.

/ dp.mns.gov.ua

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області, 10 вересня о 12:30 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі багатоповерхового житлового будинку на проспекті Перемоги в Кам'янському.

Як повідомили мешканці багатоповерхівки, у під'їзді спостерігається сильне задимлення.

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До місця події було направлено особовий склад на 5 пожежно-рятувальних автомобілях 9 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Дніпропетровській області та два допоміжних відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини на автодрабині.

На місці пожежі вогнеборці провели оперативне розгортання, трьома ланками газодимозахисної служби рятувальники потрапили до осередку пожежі.

Було встановлено, що займання виникло в однокімнатній квартирі на 6-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Під час ліквідації пожежі у багатоповерховому житловому будинку вогнеборцями врятовано 11 людей, з яких двоє дітей.

/ dp.mns.gov.ua

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