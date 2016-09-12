У харківській школі знайшли "снаряд": евакуювали півтисячі дітей

У понеділок правоохоронці евакуювали 470 учнів однієї з харківських шкіл. Як повідомляє місцевий портал 057.ua, директор школи подзвонив в поліцію і ДСНС і розповів, що в школі знайшли предмет, схожий на "бронебійний снаряд часів Другої світової війни".

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На місці була виставлена охорона. Зі школи евакуйовували учнів. Однак, коли підвал був перевірений, виявилося, що це порожня гільза від артснаряду та загрози оточуючим вона не несе.

Її вилучили. Інформацію про інцидент внесено в єдиний Журнал обліку правопорушень. Школа відновила свою роботу в звичайному режимі.