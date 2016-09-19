На Львівщині з психлікарні втекли двоє підозрюваних (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції у Львівській області, 17 вересня о 22:30 до Франківського відділу поліції надійшло повідомлення про втечу двох пацієнтів лікарні, розташованої на вул. Кульпарківській у Львові. Втікачі - 29-річний мешканець Дрогобича та 41-річний мешканець Радехівського району.

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Обоє чоловіків були поміщені до медичного закладу за рішенням суду. 29-річний чоловік перебував у медичному закладі на стаціонарному лікуванні, він підозрюється у вбивстві своєї подруги, 41-річний чоловік проходив стаціонарну психіатричну експертизу, він підозрюється у незаконному заволодінні автомобілем.

Правоохоронці проводять комплекс оперативних заходів для встановлення перебування втікачів та повернення їх у лікарню.