У Запоріжжі троє невідомих увірвалися в дім валютника й зарубали його сокирою, поранивши родичів
У Запоріжжі троє невідомих зловмисників у масках увірвалися до будинку чоловіка, який займався обміном валют, зарубали його сокирою й викрали близько 20 тисяч доларів.
Як повідомляє Головне управління поліції в Запорізькій області, злочин було скоєно ввечері 20 вересня в Шевченківському районі Запоріжжя.
«Вчора близько 18:00 троє невідомих у масках увірвалися на подвір'я приватного домоволодіння на вулиці Окружній і напали на господаря, вимагаючи гроші. Чоловік, його син і тесть, які перебували в будинку, спробували чинити опір. У результаті, господаря будинку вбили сокирою, його родичі отримали поранення, а зловмисники, викравши близько 20 тисяч доларів США, втекли», - повідомили в поліції.
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За даними поліції, загиблий чоловік – підприємець, який протягом останніх кількох років займався обміном валюти й володів пунктом обміну в центрі Запоріжжя.
За фактом скоєння злочину порушено кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) і 115 (умисне вбивство) КК України.
Ведеться слідство.