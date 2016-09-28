На Харківщині затримали місцевого жителя-бойовика "ЛНР"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, співробітники СБУ та поліції затримали чоловіка наприкінці минулого тижня.

За даними СБУ, 43-річний житель Харківської області під час перебування на заробітках у Москві був завербований до незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР". Упродовж січня-квітня 2015 року він брав участь у бойових діях на боці проросійських терористів проти Збройних сил України, перебуваючи на посаді оператора пускової установки протитанкових керованих ракетних снарядів.

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Оперативники спецслужби затримали бойовика на території Куп’янського району, де він переховувався від правоохоронців.

Під час обшуку за місцем тимчасового проживання зловмисника співробітники СБ України вилучили бойову гранату Ф-1, набої до автомата Калашникова, а також флешку з фотознімками його військового квитка, виданого так званим "міністерством оборони ЛНР", та численні фото- і відеодокази його перебування серед терористів. Слідство триває.