У Києві невідомі в масках "обчистили" одразу чотири офіси

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації столичної поліції, о 04.24 надійшла інформація про напад невідомих осіб у масках на офісні приміщення на вулиці Туполева.

На місці події 35-річний охоронець товариства з обмеженою відповідальністю розповів правоохоронцям, що близько 2-ї години ночі він, вийшовши з технічного приміщення, побачив трьох невідомих йому осіб у масках та камуфляжному одязі. Один із зловмисників приставив до його голови пістолет, зв’язав руки та ноги скотчем, зав’язав йому очі та завів до кімнати охорони. Приблизно через 40 хвилин нападники пішли. Згодом чоловік самотужки звільнився і зателефонував до поліції.

Правоохоронці оглянули місце скоєння злочину, вилучили фомки, відчинені металеві сейфи, інші речові докази. Крім того, оглянули навколишню територію на предмет камер відеонагляду. Також для дослідження території були залучені кінологи зі службовими собаками, йдеться в повідомленні.

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Згодом із заявами до Шевченківського управління поліції звернулися четверо представників різних фірм, що орендували приміщення. У кожного із потерпілих із шаф чи сейфів офісів зникли грошові кошти. Загалом сума викраденого – близько 94 тис. грн, 22 тис. дол. та понад 9 тис. євро, повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо розшуку зловмисників.