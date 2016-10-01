Справа про розстріл міліціонерів у Києві: після заворушень біля будівлі суду відкрили провадження

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва, на трьох осіб складені адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, у поліції зазначили, що слідчими відкрито кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу та за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві біля апеляційного суду, на засіданні якого розглядали подання про обрання запобіжних заходів підозрюваним у розстрілі в травні 2015 року двох правоохоронців, під час спроби активістів прорватися через кордон поліції виникла сутичка.

У результаті чотирьох активних учасників затримали і доставили до Солом’янського управління поліції. В одного з них вилучили ніж.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2015 року кілька невідомих з автоматичної зброї обстріляли будівлю стаціонарного посту №502 на Броварському проспекті (Биківня), жертв і постраждалих внаслідок обстрілу не було.

У ніч на 4 травня молодики у масках, погрожуючи зброєю, здійснили розбійний напад на автозаправну станцію. Зловмисники поранили співробітника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.

Коли правоохоронці спробували затримати злочинців, розпочалася стрілянина. В результаті загинуло двоє міліціонерів, ще троє - потрапили до лікарні з пораненнями.

Загалом було затримано 5 осіб: Віту Заверуху, Андрія Романюка, Євгена Кошелюка, Миколу Мнишенка та Дмитро Ситнікова. У затриманих вилучили автоматичну зброю, гранатомет та вибухівку.

У серпні 2015 р. Генпрокуратура направила до суду кримінальну справу за декількома статтями Кримінального кодексу України проти цих осіб.