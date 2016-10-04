У Києві рецидивіст побив працівницю АЗС і вкрав касовий апарат (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"В чергову частину Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомий кілька разів її ударив і, викравши касовий апарат, втік. Заявниця детально описала зовнішність правопорушника, що значно допомогло правоохоронцям у пошуках підозрюваного. Неподалік від місця події правоохоронці наздогнали і затримали зловмисника", - йдеться в повідомленні.

За словами затриманого, він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

Цю інформацію правоохоронці перевіряють.

Зазначається, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає до шести років тюремного ув'язнення.

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Зараз 26-річному чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.