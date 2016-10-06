В Харкові біля входу в метро автомобіль спалахнув, як факел (відео)
10:29, 06 жовтня 2016Інциденти
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В Харкові в людному місці загорівся автомобіль ВАЗ.
Кажуть, у ВАЗі вибухнуло ГБО / youtube.com
Про це повідомили очевидці інциденту на сторінці пабліку "Типичный Харьков" у соцмережі "ВКонтакте".
Як зазначається, пожежа сталася на житловому масиві Салтівка поряд з входом на станцію метро "Героїв праці".
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За лічені секунди автівка перетворилася на факел.
За словами очевидців, в автомобілі вибухнуло встановлене газобалонне обладнання.
В Харкові біля метро горіла машина / vk.com/only_kharkov
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