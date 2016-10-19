У Львівській області фура в'їхала в житловий будинок

Інцидент стався близько 0:45 ночі.

Читайте такожУ Львівській області водій "Лади" загинув у результаті зіткнення з "Богданом"

На різкому повороті під час спуску водій вантажівки не впорався з кермуванням, авто заїхало у двір помешкання і влетіло у хату. Гальмівний шлях був близько 50 метрів.

На момент удару у хаті було троє людей, на щастя, ніхто не постраждав.