У Львівській області фура в'їхала в житловий будинок
13:27, 19 жовтня 2016Інциденти
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Уночі на трасі Київ-Чоп в районі села Дідилів фура з'їхала з дороги і в'їхала в житловий будинок.
Кадр з відео ТСН
Інцидент стався близько 0:45 ночі.
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На різкому повороті під час спуску водій вантажівки не впорався з кермуванням, авто заїхало у двір помешкання і влетіло у хату. Гальмівний шлях був близько 50 метрів.
На момент удару у хаті було троє людей, на щастя, ніхто не постраждав.
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